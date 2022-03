Felino, corriere ruba un bancale di salumi da 1.200 euro: denunciato 35enne

Era entrato, qualche settimana fa, con il furgone della ditta per cui lavorava nel magazzino di un salumificio di Felino, per effettuare una consegna di materiale per la pulizia. Un corriere 35enne, mentre si trova sul posto ha rubato un bancale carico di scatoloni contenenti salumi biologici, per un valore di 1.200 euro. Pensando di non essere visto e approfittando del fatto che fosse rimasto momentaneamente da solo ha caricato il bancale sul retro del furgone ed è riuscito ad allontanarsi senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Il furto è stato scoperto solo in un secondo tempo ed i titolari del salumificio si sono rivolti ai carabinieri di Sala Baganza. I militari come prima cosa hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Nei video si vedevano tutte le fasi del furto. Da qui, i successivi accertamenti presso la ditta proprietaria del furgone, hanno permesso di risalire all'identità dell’autista. Il corriere 35ene è stato poi denunciato con l'accusa di furto aggravato.