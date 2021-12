FFp2 colorate: ecco i modelli più alla moda a prezzo scontato

e mascherine, che siano chirurgiche, FFP2 o lavabili, sono gli unici strumenti, insieme a distanziamento sociale e sanificazione, in grado di proteggere noi stessi e gli altri dalla diffusione del nuovo Coronavirus.

Abbiamo selezionato per voi le mascherine FFP2 più trendy da comprare online, certificate e sicure per l’uso ma anche colorate e alla moda, per proteggerci con stile e originalità!

Mascherine FFP2 Colorate Made in Italy Protech

Le mascherine sono diventate, nostro malgrado, l'accessorio di moda più in voga della stagione. Molto più belle e trendy delle mascherine chirurgiche o delle FFP2 che si acquistano in farmacia, le mascherine Facciali Filtranti FFP2 marcate Protech sono un prodotto certificato CE di alta qualità, disponibile in 5 colori e fantasie diverse per arricchire ogni tipo di outfit e stile.

Progettate e realizzate in Italia secondo la normativa EN149:2001+A1:2009 per i DPI e certificate e marcate CE 2233, oltre a rispettare il regolamento EU 425/2016, queste mascherine FFP2 sono imbustate singolarmente e sigillate a caldo, così da consentire un utilizzo più igienico e sicuro e garantire una perfetta conservazione evitando qualsiasi contaminazione, e donano una protezione da batteri e particolato con capacità di filtraggio superiore al 95% (BFE ≥ 95%).

Provviste di doppio elastico ergonomico per le orecchie e di stringinaso regolabile in alluminio con comoda imbottitura proteggi naso, che si adatta perfettamente ad ogni tipo di viso, queste mascherine sono poi composte da 5 strati, garantendo così la massima efficacia e protezione (1 Strato Esterno in Tessuto non Tessuto, 1 Strato in MeltBlown, 1 Strato Elettrostatico, 1 Strato in MeltBlown e 1 Strato Esterno in Tessuto non Tessuto).

Le mascherine FFP2 di Protech sono disponibili in diversi formati e hanno delle offerte molto interessanti: infatti, con la confezione da 20 o da 25 mascherine FFP2 riceverai in omaggio Primagel da 50ml, un gel disinfettante per le mani che non ha bisogno di risciacquo, che svolge un’azione più efficace rispetto al semplice igienizzante, arrivando a eliminare il 99% dei batteri, e facile da usare.

Primagel Plus inoltre è un prodotto P.M.C. certificato dal Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico, ha proprietà disinfettanti, battericide, virucide, fungicide e tubercolicide con Alcol Etilico al 70% ed è l’ideale da portare sempre con sé per mantenere alte le difese contro germi e batteri durante tutta la giornata.

Infine, con la confezione da 30 mascherine FFP2 riceverai in omaggio, un gel Primagel da 50ml, 10 Mascherine Chirurgiche e la spedizione gratuita.

