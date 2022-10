Strada Argini, trattore avvolto dalle fiamme: incendio spento dai vigili del fuoco

Dopo l'utilizzo durante la giornata di lavoro era stato parcheggiato all'interno di un capanno, dedicato al ricovero degli attrezzi. Un trattore ha preso fuoco durante la notte tra lunedì 24 e martedì 25 ottobre in strada Argini a Parma. Le fiamme, che si sono sviluppate per cause in corso di accertamento, hanno allertato i proprietari e i vicini che hanno chiamato i vigili del fuoco. Gli operatori del 115 sono arrivati sul posto con una squadra ed hanno lavorato per spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo danni al mezzo agricolo, che è stato completamente distrutto.