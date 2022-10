Parco del Naviglio, vede i carabinieri e nasconde la droga vicino ad un albero: arrestato 20enne

Ha visto i carabinieri ed ha cercato di nascondere un involucro pieno di droga vicino ad un albero. Un 20enne tunisino è stato arrestato il 17 ottobre dai carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente all'interno del “Parco del Naviglio”. I militari infatti hanno notato un giovane, poi identificato in un 20enne tunisino in Italia senza fissa dimora con diversi precedenti di polizia che, alla vista dell’autovettura ha nascosto un involucro all’interno di un albero per poi allontanarsi verso l’uscita.

Fermato sin da subito appariva agitato e insofferente al controllo così, insospettiti i militari conoscendo il 20enne quale spacciatore infatti, il 13 ottobre è stato fermato sempre all’interno del parco con circa 10 grammi di hashish ed un bilancino, hanno effettuato una perquisizione trovando una somma di denaro nella tasca del giubbotto e, quasi 80 grammi di hashish nascosti poco prima o in caserma è stato tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza,