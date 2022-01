Cantina di vini in casa: 3 consigli utili per crearla

Gli appassionati di vino sanno perfettamente che questa bevanda ha bisogno di una cura particolare, per questo vogliono dedicare uno spazio in casa in cui costruire una cantina.

Se realizzata nel modo giusto, impedisce il deterioramento del vino e rappresenta un elemento di design accattivante. Se avete intenzione di sfruttare uno spazio del vostro appartamento in questo modo, bisogna prendere in considerazione differenti aspetti.

Ambiente

L'ambiente ideale in cui costruire una cantina è lo scantinato o un seminterrato, l'importante è che non sia circondato da elementi di disturbo. Ad esempio, meglio evitare alimenti che possono diffondere aromi che interferiscono con quelli del vino, oppure elettrodomestici che generano vibrazioni capaci, nei casi estremi, di rompere le bottiglie.

Se non si ha uno spazio con queste caratteristiche dobbiamo evitare ambienti come la cucina e il salotto, meglio scegliere un ripostiglio o un garage vuoto.

In questo caso dobbiamo ricreare un ambiente con alcune particolarità specifiche come:

Temperatura : quando si ha una collezione di vini è il primo aspetto da curare, per averla sempre sotto controllo è importante inserire un termometro che permette di modificarla in base alle necessità di conservazione dei differenti vini. La temperatura ideale va dai 10 ai 14 gradi, perché se è troppo alta (20°) il vino potrebbe deteriorarsi, se è troppo bassa potrebbe invece gelarsi, la cosa fondamentale è che non ci siano cambiamenti bruschi

Arredamento

La cantina deve essere funzionale e bella esteticamente, quindi non possono mancare gli scaffali. La scelta del materiale con cui realizzarli costituisce un aspetto molto importante, ma spesso sottovalutato. Il migliore è il legno perché mantiene stabile il livello di umidità, mentre non si devono utilizzare quelli di metallo perché trasmettono velocemente il calore.

Posizione delle bottiglie di vino

Quando si ha una cantina bisogna pensare alla praticità e all'organizzazione, dunque una volta costruiti gli scaffali, si devono inserire anche dei divisori tra una bottiglia e l'altra per evitare che si muovano e assicurargli così stabilità. Queste vanno posizionate orizzontalmente con l'etichetta ben visibile per renderla leggibile.

La sistemazione delle bottiglie deve seguire uno schema preciso, nella parte bassa vanno sistemate quelle di spumante e i vini bianchi che hanno bisogno di una temperatura più bassa. Le bottiglie di vino rosso invece vanno nella parte più alta in cui la temperatura è più calda. Quelle che devono stare ferme ad invecchiare, poi, devono essere posizionate sempre orizzontalmente, ma con il collo leggermente rialzato. I vini liquorosi, infine, vanno posizionati verticalmente perché sono quelli che si consumano prima.

