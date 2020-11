Pannelli radianti, vantaggi e svantaggi del riscaldamento

Avere la giusta temperatura in casa sia in inverno che in estate ci spinge a cercare soluzioni efficienti, ma anche economiche. Tra i sistemi ideali per creare un ambiente climatizzato durante tutto l'anno, non possiamo fare a meno dei pannelli radianti.

A pavimento, soffitto o parete, diffondono un clima uniforme che ha come principale aspetto positivo il risparmio energetico.

Se stiamo pensando di rinnovare l'impianto di riscaldamento, scopriamo tutto quello che c'è da sapere sui pannelli radianti.

Cosa sono i pannelli radianti

Il sistema di riscaldamento si basa su una serie di tubi a serpentina dal diametro ridotto al cui interno passa l'acqua. Le serpentine e le spirali hanno uno spessore di circa 2-3 mm e, una volta completato, l’impianto occupa circa 4 cm.

L’acqua che scorre nelle serpentine è a bassa temperatura, mentre in inverno arriva al massimo a 40°C; in estate, invece, per raffreddare l’acqua può raggiungere circa 10 °C.

Vantaggi e svantaggi dei pannelli

Come ogni sistema, anche i pannelli radianti hanno degli aspetti positivi e dei limiti: vediamo insieme quali sono.

I vantaggi più comuni:

sono invisibili : nelle case moderne in cui lo stile minimal la fa da padrone, i pannelli radianti nascosti permettono di arredare la camera in base ai nostri gusti;

: nelle case moderne in cui lo stile minimal la fa da padrone, i pannelli radianti nascosti permettono di arredare la camera in base ai nostri gusti; non ingombrano : ideali nelle case di piccole dimensioni, possiamo riscaldare la casa senza avere l'ingombro dei termosifoni;

: ideali nelle case di piccole dimensioni, possiamo riscaldare la casa senza avere l'ingombro dei termosifoni; temperatura uniforme : grazie a un’attenta distribuzione del calore, si ottiene un netto risparmio in bolletta;

: grazie a un’attenta distribuzione del calore, si ottiene un netto risparmio in bolletta; nessuna dispersione: gli elementi isolanti non fanno disperdere il calore, riducendo le spese di riscaldamento fino al 30%.

Gli svantaggi da prendere in considerazione sono:

livello della temperatura : per riscaldare adeguatamente un ambiente, i pannelli devono raggiungere determinate temperature, ad esempio in una camera frequentata non possono andare oltre i 29° C;

: per riscaldare adeguatamente un ambiente, i pannelli devono raggiungere determinate temperature, ad esempio in una camera frequentata non possono andare oltre i 29° C; progettazione complessa : per essere efficiente bisogna valutare una serie di valori come la superficie, il volume dell'ambiente e l'isolamento termico;

: per essere efficiente bisogna valutare una serie di valori come la superficie, il volume dell'ambiente e l'isolamento termico; ambienti poco frequentati : l’impianto, per raggiungere la temperatura, ha bisogno di tempo, quindi chi ha una casa con stanze poco frequentate rischia uno spreco senza ottenere ambienti caldi

: l’impianto, per raggiungere la temperatura, ha bisogno di tempo, quindi chi ha una casa con stanze poco frequentate rischia uno spreco senza ottenere ambienti caldi poco versatile : una volta realizzato, non è possibile modificarlo o apportare delle aggiunte;

: una volta realizzato, non è possibile modificarlo o apportare delle aggiunte; costi: avere un impianto con pannelli radianti ha costi molto alti.

Tipologie di installazione

I pannelli radianti possono essere installati in base alle nostre necessità e alla struttura della casa. Vediamo quelli che rispecchiano meglio le varie esigenze.

Pannelli a pavimento

Il sistema più diffuso è anche quello più costoso perchè implica il rifacimento della pavimentazione. L'impianto, infatti, viene installato sopra il massetto, su una soletta portante isolante. Una volta montate le serpentine è possibile procedere con la posa del pavimento.

Negli ultimi anni, per abbassare i costi di installazione sono nati sistemi con tubi molto sottili che possono essere poggiati sul pavimento già esistente. In questo caso sull'impianto verrà posato un materiale autolivellante che ricopre il rivestimento.

Pannelli a soffitto

Meno costosi di quelli a pavimento, sono realizzati con moduli preassemblati da installare nel controsoffitto.

Pannelli a parete

L'installazione è un po' più impegnativa rispetto a quelli a soffitto perchè per la posa bisogna creare una controparete. L’impianto può essere costruito ex novo o con elementi prefabbricati che vanno posati sul cartongesso o su una soletta isolante.

Pannelli a battiscopa

Viene sfruttato lo spazio del battiscopa al cui interno si inseriscono piccole serpentine.

Una casa accogliente è quella in cui ogni ambiente ha sempre la giusta temperatura: grazie ai pannelli radianti possiamo avere stanze calde o fresche a seconda delle necessità, senza ingombri e risparmiando in bolletta.

