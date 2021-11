Come scegliere la porta blindata e stare al sicuro in casa

a casa è il luogo in cui dobbiamo sentirci sicuri e protetti soprattutto dalle intrusioni indesiderate. La porta blindata è immancabile in un appartamento, perché grazie alla sua struttura rinforzata tiene lontani ladri e scassinatori. La struttura in metallo crea una barriera contro l’esterno quindi non è solo utile contro i malintenzionati, ma tiene al riparo anche dal freddo. Il calore dei termosifoni rimane all’interno senza disperdersi, mentre la temperatura è costante, inoltre riesce ad assorbire i rumori esterni creando un ambiente silenzioso.

I modelli di porta blindata attualmente in commercio sono realizzati in materiale ignifugo, per questo in caso di incendio difficilmente le fiamme si propagano e possono essere spente rapidamente.

Anche se il costo è alto, questo tipo di serramento permette di ridurre le spese in bolletta, dura nel tempo e soprattutto possiamo approfittare delle detrazioni fiscali. Le riduzioni arrivano fino al 50% per lavori di ristrutturazione e l’agevolazione rientra in tutti quei lavori che servono a prevenire illeciti da parte di terzi.

I livelli di sicurezza della porta blindata

Oltre al design, le porte blindate si distinguono per la classe di sicurezza, vediamone le caratteristiche:

Classe 1 : il livello di sicurezza è basso, per scassinare i serramenti non servono attrezzi specifici, ma la sola forza fisica. Questo modello è indicato per gli appartamenti presenti in condomini in cui il rischio criminalità è basso

: il livello di sicurezza è basso, per scassinare i serramenti non servono attrezzi specifici, ma la sola forza fisica. Questo modello è indicato per gli appartamenti presenti in condomini in cui il rischio criminalità è basso Classe 2 : leggermente più sicura rispetto alla precedente, per scassinarla si ha bisogno di attrezzi come cacciaviti e tenaglie, si usa nelle zone in cui il rischio di furto è basso e negli edifici industriali

: leggermente più sicura rispetto alla precedente, per scassinarla si ha bisogno di attrezzi come cacciaviti e tenaglie, si usa nelle zone in cui il rischio di furto è basso e negli edifici industriali Classe 3 : garantisce un livello di protezione più alto perché non è semplice forzarla e si installa in edifici industriali in cui ci sono oggetti di valore oppure villini isolati. Inoltre, questo modello assicura una protezione termica e acustica maggiore e garantisce il risparmio energetico

: garantisce un livello di protezione più alto perché non è semplice forzarla e si installa in edifici industriali in cui ci sono oggetti di valore oppure villini isolati. Inoltre, questo modello assicura una protezione termica e acustica maggiore e garantisce il risparmio energetico Classe 4 : presente negli appartamenti situati in zone in cui il rischio furti è più alto o nelle attività commerciali. Solitamente ha una serratura con cilindri europei, più efficienti di quelli tradizionali

: presente negli appartamenti situati in zone in cui il rischio furti è più alto o nelle attività commerciali. Solitamente ha una serratura con cilindri europei, più efficienti di quelli tradizionali Classe 5 : resistente ad attrezzi come i trapani, viene installata dove il rischio criminalità è più frequente e nelle strutture in cui la protezione è importante come le banche o le villette isolate

: resistente ad attrezzi come i trapani, viene installata dove il rischio criminalità è più frequente e nelle strutture in cui la protezione è importante come le banche o le villette isolate Classe 6: è la classe più alta e resiste anche agli attacchi realizzati con strumenti specifici. Si tratta della soluzione adottata nelle villette isolate, nelle banche e in tutte quelle zone che sono ad alto rischio

Come installare una porta blindata

Di solito la porta blindata viene installata dalla ditta presso la quale l’abbiamo acquistata, ma se siamo esperti di fai da te possiamo procedere in autonomia. Infatti, anche se le tipologie di porte sono differenti, per montarle abbiamo sempre bisogno del telaio, del coprifilo e dell’attrezzatura specifica come la livella, i trapani e il filo di piombo.

Una volta rimossa la vecchia porta, prima di montare la nuova dobbiamo posare il telaio. In realtà l’anta della porta blindata è molto pesante e quindi la parete deve essere rinforzata con una rete metallica da ancorare attraverso una zanca d’acciaio di 25-30 cm e fissata con il cemento a presa rapida.

A questo punto dobbiamo posizionare la porta, per valutarne l’ingombro e segnare i punti in cui forare il telaio, l’importante è che la parete sia liscia. Nel caso in cui ci siano delle imperfezioni è sufficiente passare un foglio di carta vetrata e a questo punto è possibile mettere l’anta in posizione.

Per far combaciare perfettamente la porta e il telaio dobbiamo utilizzare una livella. Quando è perfettamente in linea possiamo fissarla con delle viti da porre sul perimetro esterno, che verranno bloccate nella parte interna con dei dadi dotate di rondelle. Per avere un lavoro pulito, il telaio deve essere rifinito con una copertura per nascondere i punti di fissaggio.

