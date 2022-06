Condannato per l'omicidio di una donna evade dai domiciliari per cercare l'ex moglie: arrestato a Fidenza  

Ha rotto il braccialetto elettronico ed è evaso dai domiciliari nel milanese per arrivare a Fidenza e dare la caccia all'ex moglie, che lo aveva denunciato per maltrattamenti.

Il 44enne Vincenzo Serio, già condannato per l'omicidio di una donna a Palermo nel 1998, è stato individuato ed arrestato dai carabinieri e portato nel carcere parmigiano di via Burla. La sua fuga è durata otto giorni: i militari sono riusciti a fermarlo il 1 giugno mentre si trovava in provincia di Parma.

Dopo l'evasione, avvenuta il 23 maggio, l'uomo si era diretto verso la nostra provincia ed era arrivato il giorno dopo, il 24 maggio a Fidenza, città in cui viveva con la moglie. Era stata proprio la donna 47enne a denunciarlo per maltrattamenti nel 2020.

Il 44enne era stato condannato per l'omicidio a scopo di rapina di Aurora Labruzzo, avvenuto nel 1998 nel quartiere Brancaccio di Palermo: la donna era stata uccisa con 60 coltellate. Tutto per imposessarsi di alcuni gioielli. Per questo reato aveva già scontato la pena.

L'uomo, che cercava anche il figlio di 9 anni, è stato bloccato dai militari, dopo l'incontro con l'attuale compagno della donna. La moglie, fortunatamente, si trovava in una struttura protetta in un altra regione.

Il 31 maggio aveva anche rapinato un'altra donna: a Veduggio con Colzano il 44enne si è infatti reso protagonista del furto di una Fiat Panda e dell'aggressione alla conducente. In particolare l'uomo avrebbe chiuso una mano della vittima in una portiera.