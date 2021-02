cinema e danza. torna (on line e gratuita) la cultura coreana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’Istituto Culturale Coreano chiude il mese di febbraio con due imperdibili spettacoli per tutti gli amanti della cultura coreana: il film Il prigioniero coreano del regista Leone D’Oro, appena scomparso, Kim Ki-du e La Giornata del Palazzo Reale, danza tradizionale coreana che dal 2015 è tra gli spettacoli più apprezzati nei teatri di tutta Europa. Gli eventi saranno trasmessi gratuitamente dal 24 al 26 febbraio sul canale youtube dell’Istituto. Il prigioniero coreano è uno dei film più interessanti di Kim Ki-duk, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore sudcoreano. Questa in sintesi la trama. Nam Chul-woo è un pescatore nordcoreano che nella sua barchetta ha l’unica proprietà e l’unico mezzo per dare da mangiare alla sua famiglia. Un giorno durante una battuta di pesca, una delle reti si aggroviglia attorno all’elica, il motore si blocca e la corrente trascina lentamente ed inesorabilmente il povero Nam oltre la zona di confine con la Corea del Sud. Qui viene messo sotto torchio dalle forze di sicurezza che lo scambiano per una spia, ma alla fine viene rispedito in Corea del Nord. Prima di lasciare il Sud, Nam però vedrà la grande metropoli moderna e tecnologica di Seul, riuscendo a percepire quanto sia sviluppato quel Paese rispetto al suo. Il suo ritorno a casa, tanto sognato e agognato, prevederà lo stesso tipo di trattamento da parte delle autorità nordcoreane, le stesse indagini, la stessa trafila. Per iscrivervi è sufficiente mandare una mail a cinemacoreano.icc@gmail.com entro le 12:00 del giorno 25 Febbraio. Il film sarà visualizzabile sul sito dell'Istituto Culturale Coreano per 24 ore. da mercoledì 24 Febbraio ore 16.00 a giovedì 25 Febbraio ore 16.00 La Giornata del Palazzo Reale del Gugak National Center è l’altro spettacolo proposto che esprime attraverso la danza tradizionale coreana le vicende del viaggio di un ispettore reale inviato dal re che, preoccupatosi della pace all’interno del Palazzo Reale e della vita quotidiana del suo popolo, gli ordina di viaggiare ed osservare la situazione del popolo. Dopo la prima rappresentazione del 2015, il concerto è sempre più amato dal pubblico ed è stato molto apprezzato anche a Berlino (presso la sala dell’hotel Intercontinental e presso il Teatro Tempodrom), Madrid (presso il Teatro del Canal), Londra (presso il Teatro Sadler’s Wells), Budapest (presso il Teatro Nazionale) ed altre tappe del tour nei paesi esteri. Lo spettacolo 'Giornata del Palazzo Reale' sarà trasmesso venerdì 26 febbraio alle ore 19.00 in diretta streaming sul canale YouTube "Istituto Culturale Coreano.