collecchio corse in forze al taro di casa

Il Rally del Taro si conferma uno degli appuntamenti più importanti nel calendario sportivo di Collecchio Corse, pronta a scendere in campo con un notevole contingente, equamente diviso tra la tappa dell'International Rally Cup ed il nazionale. Sabato 27 e Domenica 28 Maggio la scuderia con base a Felino sarà capitanata da Marcello Razzini, in coppia con Gianmaria Marcomini su una Skoda Fabia Rally2 Evo di By Bianchi Rally Team, impegnato nella rincorsa al podio dell'IRC dopo un positivo esordio in quel dell'Elba. La prima punta della compagine casalinga ripartirà dalla quarta piazza provvisoria. A far squadra con il pilota di Parma, nell'evento maggiore, ci sarà anche Martina Musiari, al fianco di Antonio Rusce su una Skoda Fabia Rally2 Evo di Erreffe Rally Team. In lizza per il Trofeo Rally4 / R2, dedicato alle ex R2B, troveremo un agguerrito Fabio Oppici, nell'inedita coppia formata con Alessandro Forni, su una Peugeot 208 R2 di Autotecnica2. Il pilota di Medesano aprirà la propria caccia ai primi punti utili per dare inizio alla sua rimonta. Situazione molto simile quella che si troverà ad affrontare Milko Pini, alle note Angelo Mirollo sulla Renault Clio Rally5 di Rally Sport Evolution, desideroso di migliorare il bilancio post Elba. Il pilota di Varano de' Melegari è attualmente undicesimo nell'ambito del Trofeo Rally5. Dulcis in fundo un più che gradito ritorno, tra le fila del sodalizio felinese, per Edoardo De Antoni che, in coppia con Federica Mauri, inizierà da qui il proprio cammino nell'IRC. Il pilota di Camposampiero sarà della partita su una Renault Clio Rally5 di Vsport. Scendendo di un gradino, passando all'evento nazionale che si disputerà in coda al precedente, le ambizioni per un alloro assoluto saranno tutte riposte in Fausto Castagnoli. Il pilota di Bardi, sempre affiancato da Enrico Bracchi, sarà al via con una Skoda Fabia Rally2 Evo di Pool Racing, desideroso di recitare un ruolo da protagonista sulle strade di casa. All'insegna della francesina da rally il Taro di un Paolo Folli che, in coppia con Adriano Giannini, cercherà di sfruttare al meglio la Renault Clio Williams gruppo A di L.M. Motorsport. Nessun cambiamento di fronte tra le duemila del produzione dove Gabriele Frazzani, affiancato dal fido Diego Altomonte, darà battaglia con la sua consueta Renault Clio RS gruppo N. A chiudere il cerchio ci penserà Massimo Minardi e la sua Citroen C2 in versione gruppo A. Il pilota di Parma, sempre attento nel cercare di promuovere giovani leve, sarà affiancato da una nuova entrata in scuderia, Cristina Mori, con la quale cercherà di crescere in gara. “Il Rally del Taro è la nostra gara di casa” – racconta Gianni Assirati (presidente Collecchio Corse) – “e, dato il suo prestigio, non possiamo che considerarla la più importante nel calendario di ogni stagione. Saremo al via con otto equipaggi, più Martina che correrà al fianco di Rusce, quindi possiamo dire di avere molte opportunità, in diverse categorie, per poterci togliere delle belle soddisfazioni. Correre di fronte al pubblico amico non è mai facile perchè porta un carico di pressione notevole. È quasi obbligatorio fare bene, più che in altre occasioni. Dal canto nostro, come scuderia, cercheremo di dare il massimo supporto a tutti i nostri portabandiera, sperando di ritrovarci Domenica sera a parlare di successi con il sorriso.”