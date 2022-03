colorno: incontro contro la violenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nella giornata di domani (martedì 8 marzo) alle 17:30 presso il parco di via Pasini a Colorno (PR), in corrispondenza della panchina rossa, diversi cittadini si incontreranno per un minuto di silenzio dedicato a quelle donne e a quegli uomini che subiscono violenza e che hanno perso la vita. Associazioni, cittadini e politici sono invitati. Ci uniremo in un unico simbolico abbraccio indipendentemente da diversità di pensiero o di vedute. Il giorno 8 marzo è solitamente dedicato alla violenza sulle donne, ma quest'anno abbiamo scelto di ricordare anche chi abbia o stia subendo crudeltà fisiche o psicologiche. L'attuale guerra tra Ucraina e Russia ed i costanti episodi di cronaca nazionale, lo impongono. In Italia, nel 2021, più di 15.000 donne hanno contattato il numero antiviolenza 1522 e secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia Criminale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 27 febbraio 2022 si sarebbero registrati 42 omicidi, con 11 vittime donne, di cui 10 uccise in ambito familiare. 6 di loro avrebbero trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner. Un lieve incremento nell'andamento generale degli eventi, dovuto pensiamo anche al lockdown da Covid19. Un trend che negli anni non sembra purtroppo ridimensionarsi.