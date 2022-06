Comitato informale parco egaddi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Con una delibera pre-ferragostana dell'11 Agosto 2021, nel silenzio di una città in vacanza e senza alcuna comunicazione che ci risulti sia arrivata alla stampa, ai Comitati di Vicinato e alle famiglie abitanti interessate, la giunta comunale di Parma ha deliberato un bando per l'installazione di un chiosco in dieci parchi della città. Un bando purtroppo fatto male, in cui nessuno sforzo di coinvolgimento o consultazione preventiva della cittadinanza sembra sia stato fatto, nessuno sforzo per interpretare la realtà e le esigenze locali, nonché alcuno sforzo per coinvolgere i cittadini potenzialmente interessati, direttamente o indirettamente. Un progetto che prescinde totalmente da una corretta programmazione territoriale. Il risultato è stato doppiamente negativo. Innanzitutto, su ben nove parchi dei dieci coinvolti (90%) non è arrivata alcuna richiesta. Ma sull'unica richiesta pervenuta, quella relativa al parco Egaddi di Via XXIV Maggio, sono emerse delle grosse criticità evidenziate in un incontro pubblico, tenutosi lo scorso 19 Maggio 2022 presso il Centro Federale, al quale ha partecipato il Vice Sindaco Marco Bosi, gli aggiudicatari del bando in questione e la cittadinanza. In particolare: - per il parco in questione non esiste un orario di chiusura, dato che è un parco aperto e non chiudibile fisicamente. Il chiosco può quindi, di conseguenza, restare aperto da regolamento fino alle 2 di notte, con tutti i potenziali disturbi alla quiete pubblica da movida che ne deriveranno, a danno dei numerosi condomini e case che si affacciano sul parco; - il parco, di piccole dimensioni, è già ampiamente frequentato dalle famiglie, e non necessita di un presidio, a differenza di altri giardini pubblici del bando; - sul bando vengono richieste delle finalità sociali, che l'aggiudicatario ha assolto con eventi quali la squadra di freccette o il corso di bridge, ma soprattutto con un corso da DJ con l'utilizzo di vinili, dove difficilmente immaginiamo che la musica verrà tenuta ad un volume basso, senza disturbo alla quiete pubblica; - in un parco così piccolo come il parco Egaddi, è sorprendente la dimensione prevista per il chiosco. Ciascuno di noi penserebbe ad un chiosco simile a quello del parco della Cittadella, di 15-20 metri quadrati al massimo, invece è una struttura di ben 100 metri quadrati (potenzialmente estendibili), di gran lunga superiore a tantissimi bar della nostra città; - nonostante la dimensione del locale, il comune incasserà un canone di concessione di soli 7.000 euro annui, 583,34 euro mensili, che appare non adeguato, anche considerando il costo della struttura, ai valori di mercato; - sorprende peraltro il paradosso del Comune di Parma, che da una parte (parco di Via Pizzetti, a 200 metri dal parco Egaddi) toglie le strutture dei campi da basket e da pallavolo, perché il rumore della palla disturba le case vicine, e dall'altra permette un locale dove è possibile bere alcolici e superalcolici fino a tarda notte; - sorprende che a soli 200 metri di distanza su Via XXIV Maggio, presso la nuova casa della salute, si strutturerà un ospedale di prossimità con circa 20 posti letto da adibire a convalescenziario, fatto che ulteriormente dimostra la totale mancanza di coordinamento territoriale in loco tra le varie competenze amministrative; - l'ultima possibile localizzazione del chiosco è stata individuata in prossimità della rotatoria tra Via Budellungo e Via XXIV Maggio, con ingresso del locale che guarda il Nido Scuola d'Infanzia "I GIrasoli", ulteriore assurdità di questa iniziativa; - nessuna possibilità di parcheggio nella suddetta area è stata prevista, quindi l'apertura di un chiosco di queste dimensioni fino ad orari notturni non ben definiti, porterà, senza dubbio alcuno, anche a problematiche di parcheggio selvaggio e schiamazzi in tarda notte, a discapito dell'attuale tranquillità e serenità di cui godono oggi i cittadini dell'area. In ultimo, ma ancora più sconcertante, sorprende pure la totale mancanza da parte del Comune del coinvolgimento del Consiglio dei Cittadini Volontari del quartiere Lubiana, che su questa questione non è stato minimamente interpellato. Per questo lanciamo una raccolta firme da parte delle famiglie residenti di Parma, adiacenti al Parco Egaddi o meno, che sentono a rischio la serenità della propria attuale quotidianità per un'azione mal gestita della pubblica amministrazione, in cui si chiede formalmente al Comune di: - Limitare l'orario di chiusura del chiosco, che non ecceda le ore 20.00 serali; - Vietare la vendita di alcolici e superalcolici da parte del chiosco del parco Egaddi, dato che tale vendita non ha nulla che vedere con una finalità sociale; - Consultare la cittadinanza locale tramite consultazione diretta o tramite il CCV Lubiana, che serve proprio a questi scopi, per condividere azioni, finalità, accordi, rimedi e/o progettualità sul parco Egaddi. Ci teniamo a ribadire che la cittadinanza non è contro la costruzione di un chiosco, ma ogni azione va contestualizzata, cosa che il Comune sembra non aver assolutamente fatto. Nel parco Egaddi riteniamo che la struttura prevista non sia assolutamente idonea, anzi che così come concepita andrà a deteriorare la qualità della vita degli abitanti della zona, portando degrado e schiamazzi, mentre un semplice chiosco di dimensione ridotte (stile parco Cittadella, Bizzozero, Ferrari) sarà più che accettato da tutti.