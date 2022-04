comunicato stampa per candidato sindaco 3v parma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday 3V PARMA Uno spettro si aggira per Parma. Lo spettro del disinteresse. Il vanto di ieri pesa sulla coscienza dei suoi cittadini, che vedono la nostra città contesa tra il degrado che avanza e la memoria di ciò che è stata o, ancora peggio, di ciò che sarebbe potuta essere. Arte e Cultura sono parole che oggi virano verso la superficialità, buone per riempirsi la bocca, ma sempre meno aderenti alla realtà. Si allestiscono gallerie fotografiche per nascondere un centro storico che scompare poco a poco. Si grida alla città culturale, ma la scuola annaspa. La sua borghesia, i suoi negozi di spicco, le sue rappresentanze, lasciano oggi spazio a vetrine vuote, spazi sfitti, case disoccupate o occupate illegalmente. I suoi lavoratori, sempre più spesso precari, sempre più spesso discontinui, sempre meno capaci di mantenere una adeguata qualità della vita per sé stessi e per le proprie famiglie. L' Oltretorrente trasformato sotto gli occhi di tutti nella caricatura di ciò che era fino a pochi anni fa, preda di imprese di basso valore che accelerano il decadimento di ciò che hanno intorno. Il progresso sociale ha soppiantato totalmente il progresso civile senza più distinzione tra l'onesto lavoratore, il padre di famiglia imprenditore, il più disonesto parassita. Mentre si pensa a nuove costruzioni, mentre si vendono terreni e concessioni, mentre si offrono nuove opportunità ci si è totalmente dimenticati delle opportunità storiche, antiche, che Parma ha sempre offerto. L'Aurea Parma che sconfisse Federico II è oggi invasa dal qualunquismo, la Parma crociata di blu sull'oro è ora sempre meno capace di tutelare le sue ricchezze, le sue meraviglie, le sue architetture. La Parma insignita del valor militare, risoluta nello scacciare l'invasore, oggi invasa dalla speculazione e dall'opportunismo. Anni di amministrazioni e investimenti mirati solo ad aggiungere del superfluo hanno permesso alla città di iniziare un processo di lenta marcescenza, di somigliare sempre più ad ogni altra città dell'Emilia, ad ogni altra città di Italia. L'unicità tende a scomparire, lasciando ogni cosa impoverita, banalizzata, alla mercé di chi voglia servirsene. Quanto bisognerà aspettare ancora prima di veder gli intonaci del centro storico sgretolarsi del tutto? Per ogni caseggiato rimesso a nuovo, interi borghi subiscono un quotidiano vandalismo, una lenta e progressiva perdita economica, inasprita da questi anni difficili a livello nazionale. Quanto ancora resisteranno i suoi negozi, le sue attività particolari ed uniche, le sue botteghe e i suoi nomi di spicco? Quanto passerà prima che le sue vetrine speciali, le sue strade colorate e rifinite, lascino il posto ad attività meno ricercate, più banali e degradanti? La sua cucina importante e famosa in tutto il mondo, con le sue caratteristiche e le sue peculiarità incredibili, lasci il posto a prodotti di scarsa qualità? Quanto passerà prima che questi segnali che Parma ci urla ogni giorno si trasformino in un dato di fatto, in una evoluzione verso la povertà civile e in un totale impoverimento dei suoi usi e costumi? Quanto ancora bisognerà temporeggiare prima che i primi segni di violenza e inciviltà si manifestino sui nostri figli e sulle nostre figlie? Prima che la stazione centrale diventi ancora più pericolosa, prima che non ci si possa più fidare di chi ci abita di fianco, prima che anche Parma subisca il destino di tante altre bellissime città italiane? Le città dell'Italia, vero fulcro, vanto e storia del nostro Paese, uniche e introvabili altrove, antichi Comuni, Signorie, Ducati; davvero vogliamo lasciare che anche Parma si unisca loro in questo fato che sembra inevitabile? E' questa inevitabilità che sembra paralizzare il pensiero, che sembra togliere la speranza in un cambiamento positivo, che renda giustizia al cittadino, al lavoratore, all'onesto. Cosa portano l'onestà e il senso civico al giorno d'oggi nella città di Parma? Ad essere vessati da multe salate, che i suoi cittadini continuano a pagare, derisi da chi vive di espedienti e impunitamente si sottrae, non si fa trovare o cambia domicilio. Ed è così che dopo anni di appare sempre più incapace di prendere decisioni locali, sempre più legata alle dinamiche nazionali e sempre meno al centro del proprio stesso interesse. È per questo che nasce 3V PARMA, una squadra con alle spalle una formazione nazionale forte dei propri ideali, un gruppo di cittadini che ha deciso di combattere questa cancrena che sembra invincibile. I cittadini, cuore pulsante della città, già nella storia si sono uniti per rendere Parma una piccola capitale e oggi questo ricordo sembra essere perduto, vilipeso, barattato. Raccogliendo l'eredità del passato, Parma va direzionata verso un futuro che non cerchi rapide soddisfazioni, ma che sappia curare ciò che già la rende ineguagliabile e unica in Italia e nel Mondo, dalle sue strade ai suoi monumenti, dai suoi cittadini alle sue istituzioni. Per riportare insieme l'apparato decisionale verso una realtà più contestualizzata, civile, Parmigiana.