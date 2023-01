concorso pubblico ombre in centro - scenari di adattamento urbano per estati sempre più calde: soluzioni ideative di adattamento alle ondate di calore applicate al centro storico della città di parma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

CONCORSO PUBBLICO SCADENZA 31 MARZO 2023 - BANDO DA SCARICARE Dal 20 dicembre 2022 è aperto il concorso organizzato da Centro Etica Ambientale di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura e Master in comunicazione digitale, mobile e social dell’Università di Parma e Arpae, con scadenza consegna lavori il 31 marzo 2023. La partecipazione è libera, senza vincolo di residenza, senza stabilire delle categorie fra i concorrenti, aperta a persone singole, gruppi di persone e professionisti di tutte le età e a studenti della scuola dell’obbligo, di secondo grado e dell’università. Le soluzioni di adattamento presentate dovranno essere riferite a specifici spazi cittadini e dovranno apparire realizzabili sia per la loro capacità di sopportare altre forme di eventi estremi, tipo le piogge intense, sia per la loro impronta ecologica. I lavori potranno essere realizzati su supporti di libera scelta, quali video, immagini, fotomontaggi, plastici, ecc., ma dovranno essere presentati in modalità video idealmente della durata di due minuti e mai superiore ai tre minuti. Il 31 gennaio 2023 l’organizzazione pubblicherà il numero e la consistenza delle menzioni e dei premi; le graduatorie saranno decise a giudizio insindacabile della giuria composta da esperti appartenenti alle strutture a cui fa capo l’organizzazione e da rappresentanti degli enti patrocinanti. Segreteria del concorso Ombre in Centro Centro Etica Ambientale di Parma ETS, Piazza Duomo 1 - 43121 Parma Informazioni concorso: Tel 0521 380516, e-mail: cea@centroeticambientale.org Sito ufficiale per la pubblicazione di integrazioni al regolamento e aggiornamenti: www.centroeticambientale.org Link al bando Ombre in Centro https://www.centroeticambientale.org/wedit/fileman/Uploads/prog.%20ombre%20in%20centro/Bando_Concorso_Ombre_in_Centro.pdf