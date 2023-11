Continuum#1: due spettacoli sul tempo, lo spazio e la psiche al teatro Ennio Magliani di Corcagnano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano ospiterà sabato 18 novembre e domenica 19 novembre la micro-rassegna Continuum#1, dedicata alla riflessione sul tempo, lo spazio e la psiche. Due spettacoli diversi ma accomunati da un filo conduttore: la ricerca di un senso e di una identità in un mondo in continua trasformazione. Sabato 18 novembre alle 21 il Gruppo acustico Theta presenterà il Concept Concert acustico: “Passato-Presente-Futuro”, di e con Stefania Maceri (regia, voce) e Maria Alberta Munarini (voce, piano, chitarra), con la partecipazione di Vincenzo Rondinelli (sax) e con Ginevra Bezzi Maceri (voce). Un viaggio musicale attraverso le diverse fasi della vita di un essere umano, raccontate con cover e brani teatrali-poetici che evocano emozioni legate al passato, al presente e al futuro. Due artiste di età diverse e apparentemente lontane, che si incontrano e si confrontano sul palco, condividendo con il pubblico la loro esperienza e la loro visione del tempo. Domenica 19 novembre alle18 e alle 21 sarà la volta dello spettacolo, in versione studio e in anteprima assoluta, “Uno molto bravo”, di Nunzio Caponio, prodotto da Compagnia B. In scena: Nunzio Caponio, Simonetta Checchia e Matt Szymanski, con le musiche elettroniche di Piercarlo Bórmida, le scenografie e le luci di Nunzio Caponio e i costumi di U.M.B Collective. Uno spettacolo che si ispira al “Faust” di J. W. Goethe per esplorare il tema della paura di essere e del rapporto con la propria anima. Una “soul-coach” mefistofelica propone al protagonista un percorso a ritroso per recuperare la sua identità perduta, ma la verità potrebbe essere tutt’altra e ancora una volta l’inganno. Uno spettacolo modulare, che cambia ad ogni rappresentazione in base alla partecipazione del pubblico, limitato a 25 spettatori. Nel prezzo del biglietto (acquistabile solo online) è inclusa, facoltativamente, un’opera originale personalizzata che verrà consegnata fisicamente la sera dello spettacolo a teatro. Per ottenere quest’opera, è richiesta una co-creazione. Il sito da visitare - con tutte le istruzioni del caso – è www.unomoltobravo.io. Per informazioni e prenotazioni i contatti sono: 327.2790791 (anche whatsapp), info@accademiaproscenio.org.