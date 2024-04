“Cracrà punk”: a Soragna seconda domenica con i burattini di Marco Lucci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 21 aprile, alle 16.30, presso il Nuovo Teatro di Soragna (PR) andrà in scena lo spettacolo di burattini “Cracrà Punk” una produzione Fontemaggiore, per la regia di Gigio Brunello e l’animazione di Marco Lucci. È il racconto delle avventure di Bebè, un trovatello di sangue reale, figlio di re Punch III e della regina Giuditta, a cui la sbadata cicogna Tiresia ha riservato, però, un destino diverso. Diventato un adolescente, riuscirà Bebè a rintracciare i suoi veri genitori? Tra tempeste di neve, personaggi reali e simbolici, paesaggi nordici popolati da orsi e renne, “Cracrà Punk” indaga, attraverso il registro fiabesco, alcuni temi molto delicati: il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, il rapporto genitori e figli e la realizzazione dei propri desideri. Il lieto fine è assicurato e Bebè ce la farà a riabbracciare la sua famiglia d’origine ma il percorso di crescita che dovrà affrontare il protagonista sarà pieno di imprevisti e difficoltà: un vero e proprio racconto di formazione che, grazie alla cifra stilistica del teatro di figura e del teatro delle ombre, trasporterà lo spettatore in un luogo immaginario e incantato. La macchina scenica, perfettamente manovrata da Marco Lucci, sarà in grado di produrre effetti cinematografici in maniera artigianale, con zoomate in primo piano, visioni a campo largo sulle lande polari e sulle scene ambientate nel regno di Punchlandia, flashback nel tempo che aiuteranno il protagonista a passare dai giochi d’infanzia alla presa di responsabilità, dalle incertezze del bebè al coraggio e all’intraprendenza del giovane uomo. (Adatto a un pubblico a partire dai 5 anni) Per prenotazioni: tel. 3274089399 / info.progettieteatro@gmail.com