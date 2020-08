credem: in autunno nuovo ufficio finanziario con bancomat a tarsogno (pr)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Credem, tra i principali e più solidi gruppi bancari italiani presente su tutto il territorio nazionale con oltre 600 tra filiali, centri imprese, centri small business e negozi finanziari e circa 1,2 milioni di clienti, aprirà in autunno un nuovo ufficio finanziario a Tarsogno, frazione di Tornolo (PR). La nuova struttura sarà operativa in via Provinciale sud n.23 ed avrà anche un bancomat ATM. L'obiettivo di tale investimento è confermare la vicinanza dell'istituto al tessuto economico e sociale del territorio ed offrire agli abitanti della zona una struttura bancaria a cui fare riferimento per esigenze di consulenza nel risparmio e negli investimenti ma anche per operazioni quotidiane come i prelievi bancomat.