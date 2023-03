cristian conforti, in arte senza cuore presenta il brano "48h"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il cantautore Cristian Conforti, in arte Senza Cuore, in radio e nei principali store digitali dal 24 marzo con il singolo “48H”, un brano pop dal ritmo scanzonato e ballabile, ma con un testo “importante”. Cristian: “48H nasce mentre ero sdraiato sulla spiaggia, al mio paese. Iniziai a scrivere un testo dal niente, cercando di rappresentare il più possibile una canzone che parlasse di amore, dell’estate e delle persone che ci circondano” https://www.youtube.com/watch?v=EboUfQLqAp4 Cristian, classe 2001, nato a Cariati in provincia di Cosenza, ma parmense d’adozione (vive a Noceto), fin dai primi anni dell’adolescenza inizia ad appassionarsi alla musica ed a scrivere le prime canzoni. Ha sempre tenuto questo sogno nel cassetto, fin a quando ha deciso che era ora di aprire quel “maledetto” cassetto e di cantare. Partecipa ai casting presso gli studi di registrazione Up Music in Cernusco sul Naviglio (MI), dove viene selezionato per un contratto discografico con l'etichetta "Il Branco Publishing". Tra il 2021 e il 2022, “scoperto” dal discografico Antonio Salvati, comincia a lavorare con Sabatino Salvati e nasce “48H”, brano con cui l'etichetta decide di presentarlo alle selezioni di Sanremo Giovani, arrivando tra i 43 artisti selezionati ad ottobre da Amadeus per le audizioni, non accedendo però negli 8 finalisti.