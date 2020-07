Fermato in via Po con la droga dello sballo: arrestato pusher filippino

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Parma hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacente un cittadino filippino di 44 anni residente a Parma, già noto alle forze dell'ordine. Il pusher è stato fermato in via Po: in tasca aveva cinque grammi di shaboo.

Oltre alla sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi, aveva in tasca 400 euro in banconote di piccolo taglio, probabile frutto dell'attività di spaccio. Durante la perquisizione in casa sua i militari hanno trovato materiale per il confezionamento. Il 44enne si trova attualmente ai domiciliari ed è in attesa del processo per direttissima.