Ustionati dall'alcol e dal fuoco mentre giocano in casa: due 11enni gravissimi al Maggiore

Due ragazzini sono rimasti ustionati mentre giocavano in casa con alcol e fuoco. Gli episodi sono avvenuti a Parma, a distanza di qualche giorno. I due giovanissini, entrambi di 11 anni, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati al centro Ustioni dell'Ospedale Maggiore. Le loro condizioni di salute sono particolarmente gravi.

Secondo le prime informazioni in un caso un 11enne avrebbe costruito una capanna di indiani nella camera da letto della sua abitazione ed avrebbe poi tentato di accendere un fuoco. L'altro ragazzino invece avrebbe tentato di replicare un esperimento trovato su internet, che prevedeva l'utilizzo di alcol. Dopo il trasporto in ospedale i due 11enne sono stati ricoverati nel centro Ustioni, dove hanno subito alcuni interventi, e poi in Rianimazione.

Qualche giorno fa un 12enne a Busseto si era ustionato con l'alcol mentre stava giocando all'interno della sua abitazione.