Choc in via Newton: 13enne ferito con una coltellata durante una rissa

Gravissimo episodio in via Newton a Parma. Secondo le prime informazioni un 13enne sarebbe stato ferito con una coltellata all'uscita di scuola, davanti al complesso scolastico Albertellli-Newton. Il ragazzino sarebbe rimasto ferito durante una rissa tra minorenni all'interno del parco. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno effettuato un sopralluogo e stanno portando avanti le indagini per ricostruire tutte le fasi dell'episodio. I soccorritori del 118 si sono recati nel luogo dell'aggressione ed hanno medicato il ragazzino che ha subito le conseguenze più gravi dopo lo scontro.