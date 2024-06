Ha una crisi lungo un sentiero a Lagdei: 13enne in ospedale

I tecnici della stazione monte Orsaro in mattinata hanno soccorso una ragazzina di 13 anni che, mentre stava svolgendo un'escursione con i genitori, ha manifestato una crisi convulsiva sul sentiero 727 che da località Lagdei porta a Lago Santo Parmense, nel comune di Corniglio.

In zona erano presenti alcuni tecnici volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che si sono recati celermente nel punto indicatogli dalla Centrale Operativa del 118 e al contempo anche il personale medico e tecnico di EliPavullo era stato verricellato a terra nel punto in cui si trovava la paziente per prestare i primi aiuti.

Le condizioni della giovane all'arrivo dei tecnici erano migliorate ed è stata accompagnata al rifugio Lagdei dai tecnici della stazione monte Orsaro mentre l'elisoccorso era atterrato in loco per permettere al personale di imbarcare la paziente. La giovane è stata trasportarla all'ospedale Maggiore di Parma per farle ricevere le cure del caso.