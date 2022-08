Incidenti in montagna: 14enne si fa male giocando a calcio, escursionista ha un malore mentre fa trekking

Doppio intervento per le squadre del Soccorso Alpino stazione Monte Orsaro nella giornata di mercoledì 10 agosto. Un pomeriggio estivo ad Anzola, nel comune di Bedonia, come tanti altri a giocare a pallone tra ragazzi finito in ospedale per un giovane. Il ragazzo 14enne, residente in zona, stava trascorrendo il suo tempo libero con gli amici a giocare in un campo quando, probabilmente per una caduta, ha riportata un trauma alla rachide cervicale.

L'allarme è stato dato dagli amici al 118 che ha attivato la squadra del Soccorso Alpino stazione Monte -Orsaro che è intervenuta sul posto supportata dall'ambulanza di Bedonia ed è stato allertato Elibologna che, data la circostanza, non è stato fatto intervenire sul posto. I tecnici di Monte Orsaro hanno quindi posizionato sulla barella portantina il ragazzo e lo hanno portato all'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure mediche.

Il secondo intervento si è svolto in zona Prato Spilla dove marito e moglie stavano facendo un trekking presso Lago Martini quando l'uomo ha accusato un forte dolore alla schiena che, in primo luogo, pareva non gli consentisse di proseguire nel tragitto. Trovandosi nei pressi degli impianti il gestore ha dato l'allarme e attivato i soccorsi. Successivamente l'uomo è riuscito a raggiungere l'ex impianto skilift Biancani dove è stato raggiunto dal fuoristrada della squadra dei tecnici del Soccorso Alpino che, dopo averlo stabilizzato con il Ked (presidio sanitario per la schiena), lo hanno caricato sul mezzo e portato al parcheggio dove è giunta anche l'ambulanza. L'uomo in ultimo ha rifiutato la visita e l'ospedalizzazione ed è tornato in macchina verso casa.