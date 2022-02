Ritrovata a Fidenza la 14enne scomparsa a Taranto

E' stata rintracciata a Fidenza la ragazzina di 14enne si era allontanata da casa sabato scorso da Leporano, in provincia di Taranto. La giovan aveva spento il cellulare per non essere contattata e aveva fatto perdere le sue tracce.

Dopo la denuncia di scomparsa da parte dei genitori i carabinieri di Taranto sono riusciti a intercettare un'attivazione dello smartphone della 14enne, durante la notte tra sabato e domenica, in un'area circoscritta del comune di Fidenza. I militari di Fidenza si sono attivati e hanno ricostruito i contatti della ragazzina nel comune della nostra provincia, tramite i social.

I carabinieri hanno setacciato il territorio, l'hanno riconosciuta da una foto e l'hanno fermata.. La giovane, ritrovata in discrete condizioni di salute, ha lasciato la propria abitazione spontaneamente. Sono in corso approfondimenti per capire le ragioni che hanno indotto la ragazza ad arrivare fino a Fidenza. Verrà inoltrata una relazione alla Procura dei Minorenni di Taranto.