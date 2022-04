L'incubo delle baby gang a scuola, 15enne presa a pugni in faccia e minacciata con un coltello: denunciati tre giovani

L'incubo baby gang entra anche in classe. L'hanno insultata, circondata, colpita con un pugno in faccia e poi minacciata con un coltello a serramanico, puntato allo stomaco. Tutto all'interno di un istituto scolastico superiore di Parma. Una studentessa di 15 anni, che frequenta una scuola della città, è stata presa di mira da un gruppetto di giovani violenti, composto tra tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni, che sono stati poi denunciati con le accuse di percosse e minacce aggravate.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che hanno effettuato le indagini dopo la presentazione della denuncia, la giovane ha iniziato a discutere per futili motivi con i tre ragazzi all'interno della scuola. Gli studenti avrebbero iniziato a insultare lei ed il suo fidanzato, che in quei giorni si trovava in didattica a distanza.

All'uscita da scuola, verso le ore 13.30, uno dei tre avrebbe colpito la ragazza, che era impegnata a preparare lo zainetto per uscire, con un violento pugno in faccia. Subito dopo l'avrebbero anche minacciata, puntandole un coltello a serramanico all'altezza dello stomaco. Durante l'uscita da scuola i tre avrebbero continuato ad insultarla. La madre della 15enne, arrivata a scuola a prendere la figlia, è riuscita in quel momento a far calmare gli aggressori.

Il giorno stesso il fidanzato della studentessa ha parlato con il padre di lei, dicendo che la ragazza era rimasta vittima dell'aggressione e delle minacce. A quel punto i genitori sono andati con la figlia minorenne dai carabinieri per denunciare l'episodio. I militari, al termine di alcune veloci indagini, sono riusciti ad identificare e denunciare i tre giovani con le accuse di percosse e minacce aggravate.