Traversetolo: il 19enne grave al Maggiore si è ustionato mentre lavorava in un'azienda di Neviano

Si chiariscono le cause di un grave episodio avvenuto ieri tra Neviano degli Arduni e Traversetolo. Il giovane 19enne che, nella mattinata di venerdì 23 giugno è stato accompagnato presso la sede della Croce Azzurra di Traversetolo, ed ha riportato gravissime ustioni alle gambe e in volto, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre stava svolgendo alcune mansioni all'interno di un'azienda nel comune di Neviano degli Arduini. Secondo le prime informazioni verso le 10.30 di mattina il giovane sarebbe stato accompagnato da una seconda persona in auto direttamente presso la sede dell'associazione. Il giovane si trova ancora in gravi condizioni al Centro ustioni: la prognosi è ancora riservata.

Da qui la corsa a sirene spiegate verso il pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma e il ricovero presso la struttura per le gravissime ustioni di secondo e terzo grado al 36% del corpo. In un primo momento l'episodio era rimasto avvolto nel mistero: con il passare delle ore la dinanica dell'infortunio si è chiarita. Il giovane, mentre lavorava, per cause in corso di accertamento, è stato coinvolto in un grave infortunio.

Proprio a causa di questo ha riportato le ustioni. Attualmente si trova ricoverato all'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute rimangono gravi. Sul posto anche i carabinieri di Neviano degli Arduini, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Sul posto anche gli operatori della Medicina del Lavoro per le verifiche previste per legge.