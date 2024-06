1H Parma Handbike, terza edizione della prova di ciclismo paralimpico

Piazza Garibaldi sarà la splendida cornice, domenica 30 giugno, della terza edizione della prova “1H Parma Handbike” di ciclismo paralimpico, valida per la Coppa Italia di società e inserita nel calendario gare della Federazione Ciclistica Italiana. La prova si disputerà domenica 30 giugno, dalle 10, e prevede la partenza e l’arrivo in piazza Garibaldi. L’iniziativa è stata illustrata, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’Assessore allo Sport Marco Bosi, il Consigliere Regionale dell’Emilia-Romagna Matteo Daffadà, il Sindaco di Sorbolo Mezzani e Delegato della Provincia Nicola Cesari, l’atleta paralimpica Veronica Frosi e il Presidente Scuola Ciclismo Parma Fiorenzo Zuelli.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare la prova del Campionato nazionale di handbike – ha sottolineato Marco Bosi – la soddisfazione è, inoltre, quella di vedere crescere il numero degli atleti. La tappa di Parma costituisce una vetrina di eccezione con partenza ed arrivo in piazza Garibaldi. Gli atleti coinvolti sono un esempio per tutti gli sportivi per questo abbiamo chiuso varie strade del centro per dare il massimo riscontro all’iniziativa”. Il Consigliere Regionale dell’Emilia-Romagna Matteo Daffadà ha parlato della prova come di una scommessa vinta che ha preso avvio tre anni fa. “La Regione Emilia-Romagna è vicina e condivide questo tipo di iniziative. Per questo è stato pubblicato un bando che finanzia progetti meritevoli per valorizzare inclusione, condivisione ed amicizia”. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Sorbolo Mezzani e Delegato della Provincia Nicola Cesari che ha parlato di un evento che valorizza il territorio e lo sport. Il Presidente Scuola Ciclismo Parma Fiorenzo Zuelli ha rimarcato il coinvolgimento ed il grande valore sportivo dell’iniziativa. L’atleta paralimpica Veronica Frosi ha ricordato come la prova di Parma sia molto sentita da parte dei partecipanti. Ha preannunciato, a malincuore, che non parteciperà alla gara ma sarà presente all’evento. Alla conferenza ha preso parte anche la maschera di Parma, lo “Dsèvod”, personificato da Maurizio Trapelli che darà il via alla gara. “Ringrazio gli organizzatori – ha sottolineato Trapelli – che hanno previsto la presenza della maschera di Parma con i suoi valori, vicina e solidale a questa iniziativa”.

L'evento è organizzato dalla Scuola di Ciclismo Parma Asd, che gestisce la pista ciclabile di Fognano e da sempre è impegnata nello sport per persone con disabilità, col contributo del Comune di Parma e col patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Parma, del CONI Emilia-Romagna, di UNVS Parma, di ANMIC Parma e di Paralimpic Valley-Appennino a 5 cerchi. 1H Parma Handbike è organizzata in collaborazione con Croce Rossa Italia, Sezione Alpini Parma e Gazzetta di Parma. La prova prenderà avvio alle 10 da Piazza Garibaldi e seguirà un percorso altamente spettacolare che si snoderà interamente in città: Via Repubblica, Viale San Michele, Viale Partigiani d’Italia, Viale Berenini, Viale Basetti, Viale Toscanini e Strada Mazzini, per tornare in Piazza Garibaldi. Tra i partecipanti, anche i parmigiani Veronica Frosi e Andrea Botti.