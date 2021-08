Tragedia a Varsi: 22enne si tuffa in Ceno e muore annegato

Il giovane Adama Kone, residente a Parma, è deceduto in ospedale dopo essere stato soccorso con l'elicottero

E' deceduto in ospedale Adama Kone, il giovane di 22 anni che, nel pomeriggio di ieri, 19 agosto, ha avuto un malore mentre stava facendo il bagno nel fiume Ceno, tra i comuni di Varsi e quello di Bardi. Il ragazzo, parmigiano di origine ivoriana, si era tuffato all'interno delle acque del fiume quando all'improvviso ha avuto un malore. Il giovane è stato soccorso dall'elicottero del Soccorso Alpino ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime.

Il ragazzo è stato da subito soccorso da altri bagnanti presenti sul posto, che hanno poi dato l'allarme. La centrale operativa del 118 ha disposto l'invio dell'elisoccorso, dell'ambulanza e dell'auto infermieristica dell'assistenza pubblica di Varsi, del Soccorso Alpino e dei carabinieri di Bardi. Dopo essere stato trattato con manovre di rianimazione, il giovane è stato trasportato fino all'elicottero, che si è alzato in volo per raggiungere l'Ospedale Maggiore di Parma.