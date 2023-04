Giallo in Trentino: 27enne parmigiano trovato morto in un furgone 

Giallo in Trentino, in località Pietramurata. Un ragazzo 27enne di Parma è stato trovato morto, nella mattinata di domenica 16 aprile, all'interno del suo furgone nei pressi della pista di motocross 'Ciclamino' dove è in corso di svolgimento il mondiale di motocross. Secondo le prime informazioni sarebbero stati gli amici a trovare il corpo senza vita del giovane. Le cause del decesso sono in corso di accertamento ma è probabile che la morte sia avvenuta per cause naturali. Non ci sono però ancora certezze al riguardo. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno effettuato un sopralluogo.