Rientra illegalmente in Italia, 29enne albanese fermato dalla polizia: denunciato, verrà espulso

Sempre alta l’attenzione della Polizia di Stato nei confronti dell’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori in città. In vista dell’inizio della rassegna “Mercante in Fiera Edizione Primavera”, la Questura di Parma ha intensificato l’attività di controllo del territorio al fine di prevenire i reati predatori e qualsiasi forma di illegalità. A tale scopo sono stati predisposti numerosi posti di controllo nelle principali arterie di accesso alla città.

Nello specifico, nel corso dell’attività di vigilanza dinamica svolta in zona fiere, la volante ha fermato e controllato un’autovettura con a bordo tre persone di cui una straniera. Quest’ultima ha esibito un passaporto albanese in corso di validità da cui è emerso che la stessa ha fatto accesso in area Shengen nel giugno 2022 senza essere più uscita nei termini previsti dalla normativa. Da accertamenti effettuati in banca dati è emerso che il soggetto nel giugno 2022 è stato respinto alla frontiera e imbarcato con destinazione Tirana.

L’uomo non è risultato titolare di alcun titolo valido per il soggiorno sul territorio nazionale, né pratiche inerenti il rilascio del permesso di soggiorno. Il soggetto è stato accompagnato in Questura per essere compiutamente identificato. Sottoposto a rilievi foto dattiloscopici da parte del personale della Polizia Scientifica è stato identificato per un cittadino albanese 29enne. Al termine degli accertamenti di rito, il 29enne è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e messo a disposizione del locale ufficio immigrazione per lo svolgimento delle pratiche finalizzate all’adozione di un provvedimento di espulsione.

Sono stati inoltre svolti posti di controllo in Via Emilio Lepido e strada Langhirano. Gli operatori delle volanti hanno fermato nel primo caso un’autovettura sprovvista di copertura assicurativa revisione e gravata da fermo amministrativo. Il conducente è stato sanzionato al codice della strada e il veicolo è stato sequestrato e affidato in giudiziale custodia. Anche nel posto di controllo predisposto in strada Langhirano, i poliziotti hanno fermato un’auto priva di copertura assicurativa. Anche in questo caso il conducente è stato sanzionato e il veicolo è affidato in giudiziale custodia. Sono state complessivamente controllate 165 persone e 44 veicoli.