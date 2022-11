Era agli arresti domiciliari ma girava in auto con un etto e mezzo di hashish: arrestato 38enne magrebino

Controlli dei Carabinieri della Stazione di Tizzano Val Parma. I militari, su indicazione del Comando della Compagnia di Parma hanno effettuato una

serie di verifiche alla circolazione stradale e per la prevenzione dei furti in abitazione. Oltre 30, le persone fermate per accertamenti, e tra queste un

38enne magrebino trovato con un etto e mezzo hashish. Il tutto è avvenuto ieri sera quando, la pattuglia impegnata in un posto di controllo in località

Capoponte di Tizzano Val Parma ha fermato un’autovettura con due persone a bordo.

Durante i controlli, il 38enne, passeggero del mezzo, ha provato a nascondere qualcosa sotto il sedile subito recuperato dal capopattuglia. Quanto nascosto erano due involucri marroni del peso di mezzo etto che, alla prova del narcotest, è risultato essere hashish. L’ulteriore perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rivenire una ulteriore piccola quantità di cocaina. Condotto in caserma dagli accertamenti è emerso che il 38enne, è sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Neviano degli Arduini. Al termine degli accertamenti è stato arrestato, per detenzione ai fini di spaccio ed evasione, ed associato alla casa circondariale di Parma. Nel corso dei servizi sono state anche segnalate alcune persone quali assuntori e qualche automobilista contravvenzionato per infrazioni al codice della strada.