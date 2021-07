Si tuffa in mare con il figlio di 10 anni per fare il bagno: 40enne parmigiano disperso

Un uomo di circa 40 anni, residente in provincia di Parma, è disperso in mare dall'ora di pranzo di oggi, mercoledì 14 luglio, nella zona di Rimini. Il parmigiano, che si trovava in compagnia del figlio nei pressi della spiaggia di Viserba, non è più riemerso dopo essersi tuffato.

Sul posto i soccorritori lo stanno cercando: per ora di lui nessuna traccia. L'allarme è scattato verso mezzogiorno: il figlio di 10 anni si è accorto, ad un certo punto, di non aver più il padre al suo fianco. Il bambino si è quindi rivolto alla madre, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, i sommozzatori della capitaneria di porto e l'elicottero della guardia di finanza.

Come riportato da RiminiToday sul posto si sono precipitati i militari della Guardia Costiera che, col battello, hanno iniziato a perlustrare il tratto di mare compreso tra la battigia e le barriere soffolte mentre sono intervenuti anche i sommozzatori della Capitaneria di Porto e dei Vigili del fuoco. E' stato fatto alzare in volo anche l'elicottero del Roan della Guardia di Finanza e, per tutto il pomeriggio, sono proseguite le ricerche che alle 18 non hanno dato esito.

IN AGGIORNAMENTO