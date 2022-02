Perde il lavoro e inizia a spacciare cocaina: arrestato 44enne

Quando i poliziotti dell'Antidroga lo hanno bloccato mentre stava per tornare a casa ha ammesso di avere droga in casa ed ha cercato di giustificarsi dicendo che, dopo aver perso il lavoro, aveva deciso di iniziare a spacciare cocaina per mantenere la sua famiglia. Un 44ene dominicano, pregiudicato, è stato arrestato davanti alla sua abitazione di via Buffolara a Parma con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo alcuni accertamenti investigativi gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile hanno fermato l'uomo di fronte alla sua abitazione di via Buffolara: lo hanno bloccato prima che potesse scendere dalla sua auto. Il 44enne, dopo che i poliziotti si sono qualificati, ha subito ammesso di avere la droga, dicendo di averla nascosta in bagno.

La perquisizione ha permesso di trovare, ben nascosti in un calzino che si trovava in un mobile del bagno, alcuni involucri elettrosaldati con all'interno oltre 11 grammi di cocaina. E' stato trovato anche un bilancino di precisione e del denaro in contanti, frutto dell'attività illecita.

Il 44enne ha cercato di giustificarsi dicendo che, dopo aver perso il lavoro, aveva iniziato a spacciare, all’insaputa della compagna, per provvedere al sostentamento della famiglia.