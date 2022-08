E' ai domiciliari ma spaccia cocaina nel cortile di casa: arrestato 46enne

Controlli dei carabinieri a Fidenza. A partire dal tardo pomeriggio ieri e sino a notte fonda, numerose pattuglie, hanno “setacciato” le zone centrali del comune, ma anche le zone periferiche con posti di controllo nelle principali arterie di accesso. I militari hanno svolto mirati controlli nelle zone nevralgiche finalizzati – in particolare – alla prevenzione di reati contro il patrimonio, con specifico riferimento alle zone commerciali e ai quartieri densamente popolati. Non sono mancati i controlli in prossimità dei parchi, della Stazione Ferroviaria,

Non sono mancati arresti, denunce e sanzioni. La Stazione di Fontanellato ha arrestato un uomo che deve scontare un residuo pena di 3 anni per violenza sessuale. I militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 46enne ed un 32enne. Il primo originario dell’Albania, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso, dalla pattuglia impegnata nei controlli, mentre cedeva nel cortile di casa della cocaina ad un

giovane del posto. Invece il 32enne, originario del Marocco, fermato per un controllo, a seguito di perquisizione personale è stato trovato con oltre 10 grammi di hashish detenuta per essere spacciata.

I militari sono stati impegnati anche nel controllo dei flussi del traffico lungo le principali strade del territorio. Sono stati predisposti diversi posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 170 persone, controllati 97 veicoli ed elevate oltre 15 sanzioni, per violazioni al codice della strada, e ritirate due patenti in quanto i conducenti sono stati trovati alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Infine circa 10 persone sono stati segnalati alla Prefettura di Parma in quanto trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti per uso personale.