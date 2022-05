Accusato di maltrattamenti e violenze per 16 anni contro la moglie: 53enne dovrà pagare solo una multa da 500 euro

Era accusato di maltrattamenti, aggressione e mancato pagamento degli alimenti all'ex moglie. Secondo la ricostruzione dell'accusa, infatti, un 53enne originario di Marcianise che vive in provincia di Parma, avrebbe portato avanti condotte vessatorie e violente nei confronti dell'ex moglie per ben 16 anni. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 5 anni e 8 mesi di reclusione.

Il giudice monocratico di Parma Giuseppe Saponiero all'esito del processo ha condannato l'uomo al pagamento di una multa di 516 euro per l'aggressione: è stato invece assolto per i maltrattamenti e per il mancato pagamento degli alimenti. Sono state infatti accolte le argomentazioni del difensore dell'uomo, l'avvocato Nicola Musone, che è riuscito a dimostrare l'infondatezza delle accuse riversate nella denuncia dalla vittima.