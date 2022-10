Choc in via Saragat, 57enne pestato e preso a bastonate da tre ladri in casa: è grave in ospedale

E' ricoverato in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma il 57enne parmigiano che, ieri sera, sarebbe stato aggredito da tre ladri all'interno della sua abitazione di via Saragat a Parma. Secondo le prime informazioni, confermate dagli inquirenti interpellati da Parmatoday, l'uomo, che si trovava a casa poco dopo le 21, sarebbe stato picchiato violentemente - con il probabile utilizzo anche di bastoni - da tre ladri, intenzionati ad effettuare un furto all'interno del suo appartamento.

Nonostante la presenza in casa del proprietario, infatti, i tre non sarebbero scappati ma avrebbero invece pestato l'inquilino, mandandolo all'ospedale. Dopo aver effettuato il furto si sarebbero poi dati alla fuga, in pochi istanti. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, dopo aver effettuato un sopralluogo e ascoltato il racconto della vittima, hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l'episodio nel dettaglio ed arrivare all'identificazione degli aggressori. Il 57enne, trasportato al pronto soccorso dall'ambulanza del 118, avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo, si troverebbe sotto stretto controllo medico ma non sarebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO