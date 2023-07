Controlli dei carabinieri tra Langhirano e Traversetolo, un 68enne guida l'auto ubriaco: denuncia e multa di 6 mila euro

Nel corso della serata di sabato 1° luglio i Carabinieri delle Stazioni di Langhirano e Traversetolo, coordinati dal Comando Compagnia di Parma, hanno intensificato i controlli per la prevenzione e repressione dei reati nell’area pedemontana della provincia. I controlli hanno consentito di individuare ed identificare 77 persone e 48 autoveicoli.

In particolare, durante il servizio è stato fermato un uomo, originario della provincia, 68enne, che era alla guida del proprio autoveicolo, con un tasso alcolemico pari ad 1.65 g/l. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la contestuale sospensione della patente, oltre ad una multa di 6 mila euro.

Inoltre, durante un controllo in via Traversetolo, è stata fermata una vettura con a bordo uno straniero che era in possesso di un coltellino, il cui porto non era giustificato. Lo stesso è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere. E’ stato anche controllato un giovane, 19enne, extracomunitario, senza documenti, nel comune di Langhirano; lo stesso è stato denunciato per reati inerenti l’immigrazione clandestina.

Durante i controlli, 6 sono state le persone trovate in possesso di sostanza stupefacente (una in possesso di 2 grammi di cocaina e gli altri in possesso di pochi grammi di hashish), tutti segnalati, alla Prefettura parmigiana, per uso personale di droga.