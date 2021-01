Ecco cosa succede dopo il 7 gennaio: verso la zona rossa nel week end

Dopo la giornata arancione di oggi, lunedì 4 gennaio, per Parma ci saranno altri due giorni di zona rossa, il 5 e il 6 genmaio. La scadenza del decreto legge prevista per il 7 gennaio potrebbe essere prorogata fino al 15. Gli scenari sono due: tornare in zona arancione il 7 e 8 gennaio per poi passare in fascia rossa nel week end oppure mantenere le attuali misure fino al 15 gennaio.

"Valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei comuni più piccoli per gli spostamenti": è quasi l'una di notte quando il ministro della Salute Roberto Speranza ufficializza le intenzioni del governo sulle restrizioni da varare in tutta Italia dopo l'Epifania."Non credo che queste misure basteranno a salvarci dalla terza ondata, ma non vorrei fare polemica", dice intanto il consigliere di Speranza Walter Ricciardi.

"Stiamo facendo fare un approfondimento ai tecnici in modo da abbassare le soglie dell'Rt per accedere in zona rossa o arancione. Misura che incide sul modello della zonizzazione", ha confermato Speranza ieri ai presidenti di Regione. Prima il ministro aveva incontrato il Comitato Tecnico Scientifico per discutere la modifica dei parametri per la definizione delle fasce gialle, arancioni e rosse.

Rimane ancora aperto il dibattito sullo strumento legislativo da utilizzare per varare la nuova stretta: potrebbe essere un'ordinanza del ministero della Salute oppure un decreto legge, poiché per limitare il diritto allo spostamento sul territorio non basta un semplice provvedimento del presidente del Consiglio (ovvero un nuovo Dpcm) e quindi nemmeno un'ordinanza. Il nuovo calendario delle restrizioni dal 7 al 15 gennaio prevede quindi: