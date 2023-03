Anziana 82enne dimenticata all'autogrill dall'autobus diretto a Parma: soccorsa dalla polizia stradale

Ha davanti a sè un lungo viaggio in pullman, da Cosenza a Parma, così approfitta della sosta a una stazione di servizio per scendere e prendere un po' d'aria ma quando torna indietro si accorge che il mezzo è ripartito senza di lei. Protagonista della disavventura una nonnina di 82 anni. In suo aiuto, martedì sera, è intervenuta la polizia.

Il pullman su cui viaggiava si è fermato per una sosta sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Lauria, in provincia di Potenza. La signora, al momento di risalire, si è accorta che il conducente era ripartito senza di lei. Spaventata e disorientata, ha chiesto aiuto alla polizia. La centrale ha subito fatto in modo che venisse raggiunta da una pattuglia della Stradale di Lagonegro.

Gli agenti hanno rassicurato la signora, ancora impaurita, facendole compagnia sino all'arrivo dei familiari giunti dopo qualche ora da Cosenza. La donna di cuore ha ringraziato gli agenti di Polizia a cui ha confidato che valuterà di querelare il conducente dell'autobus per evitare che disavventure di questo genere possano ancora capitare ad altri viaggiatori.