Molesta i passanti, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Alcuni giorni fa, sono pervenute alla Caserma dei carabinieri di Vigatto numerose segnalazione da parte di cittadini spaventati che segnalavano la presenza in via Langhirano, nella frazione Corcagnano, di un uomo che insistentemente molestava i passanti.

La situazione, dai racconti dei cittadini stava diventando insostenibile tant’è che una pattuglia dei crabinieri di Vigatto si recava sul posto.

In effetti i militari riscontravano la presenza dell’uomo, un 46enne nigeriano che alla vista dei Carabinieri, andava in escandescenza, assumendo un atteggiamento subito ostile ed aggressivo verso i militari intervenuti.

I militari a questo punto si sono avvicinati all’uomo e gli hanno chiesto i documenti al fine di identificarlo, ma il 46enne ha iniziato ad aggredirli prima verbalmente, urlando e negando di avere documenti con sé, salvo poi estrarli improvvisamente dal portafoglio e lanciarli verso i militari. I militari hanno cercato in ogni modo di calmare l’uomo e riportarlo alla ragione, senza però riuscirci.

A questo punto la pattuglia ha deciso di accompagnarlo in caserma, per le procedure di identificazione ed i necessari accertamenti ed è stato alla richiesta di salire sull’auto di servizio che l’uomo ha messo in atto un comportamento violento, cercando di colpirli senza riuscirci

Immediatamente bloccato e dopo essere stato posto in condizioni di non nuocere è stato accompagnato in Caserma dove è stato dichiarato in stato di arresto perché ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il 46enne, espletate le operazioni di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione Carabinieri Parma in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria che, dopo avere convalidato l’arresto ne ha disposto l’immediata liberazione in attesa del processo.