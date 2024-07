Litiga con il vicino, poi aggredisce la polizia: arrestato

Stava litigando con un vicino di casa ma quando sono arrivati i poliziotti ha opposto resistenza, è andato in escandescenza ed ha ferito due agenti. L'uomo, un 40enne nigeriano sotto effetto dell'alcol, è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto in via Tibullo a Parma. I poliziotti sono stati chiamati dal secondo condomino: inizialmente aveva scambiato l'oggetto metallico che aveva in mano l'aggressore per un coltello.

I poliziotti hanno trovato i due uomini che stavano litigando. Nel tentativo di separarli i due agenti hanno avuto una colluttazione con l'aggressore, in evidente stato di ubriachezza.

Nel tentativo di immobilizzare l’uomo in escandescenza – i due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni.

Il 40enne nigeriano è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.