Alinovi: "Alta Velocità: domani torniamo il protocollo d'intesa"

"Partenza per Roma. Domani mattina un'appuntamento importante: la firma del Protocollo d'Intesa per l'Alta Velocità al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile". L'assessore ai lavori pubblici Michele Alinovi, ha pubblicato questo messaggio sul suo profilo Facebook.

Chiesto l'avvio dell'iter per l'Alta Velocità a Parma, domani a Roma ci sarà la firma del protocollo di intesa, per la fattibilità dell'infrastruttura per la nuova fermata. Un migliore collegamento con la fermata di Reggio Emilia. Ci sarà anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione. Determinare la migliore modalità inserendo Parma e il territorio, nel reticolo dei servizi dell'AV.