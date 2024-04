Narcotizzano un 93enne, poi smurano la cassaforte: 3 arresti

Prima hanno effettuato un sopralluogo in casa, grazie ad una complice che si è finta una badante, poi sono entrati nell'abitazione sempre con la scusa di una proposta per l'assistenza domiciliare - hanno narcotizzato un anziano di 93 anni e lo hanno derubato, smurando la cassaforte con dentro 30 mila euro e alcuni oggetti preziosi.

Il gravissimo episodio è avvenuto nel mese di marzo all'interno di un'abitazione di Colorno. Dopo le indagini portate avanti dai carabinieri di Colorno e dai militari di Fidenza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Parma e con il contributo essenziale dei Ris, sono scattati gli arresti. Tre rumeni, due donne e un uomo, sono stati arrestati e portati in carcere. Nei loro confronti è stata infatti emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Tra gli arrestati una prima donna che si è presentata come badante, approfittando dell'ingresso in casa per poter effettuare un sopralluogo per il furto.

Dopo qualche giorno si è presentata una seconda donna - sempre rumena - insieme ad un complice. Dopo essere entrati hanna usato uno spray narcotizzante contro l'anziano, che è rimasto a terra per alcune ore.

Mentre l'anziano era in stato di incoscienza per gli effetti dello spray i due malviventi hanno smurato la cassaforte. Si sono portati via 30 mila euro, più alcuni oggetti preziosi.

Al risveglio l'anziano - portato poi in ospedale per accertamenti - ha raccontato tutto ai carabinieri, fornendo anche alcuni dettagli sui due malviventi che lo avevano appena derubato. I carabinieri hanno avviato da subito le indagini per cercare di identificare i rapinatori.