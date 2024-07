Compra un bracciale da mille euro con la carta rubata: arrestata

Nella tarda mattinata del 12 luglio i poliziotti hanno arrestato una 24enne bulgara per indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.

Gli agenti sono stati contattati dalla commessa di una gioielleria sita in un noto centro commerciale cittadino, che si era insospettita per il fatto che una donna dell’est Europa aveva acquistato molto frettolosamente un bracciale in oro dal valore di 1180 euro, disinteressandosi delle qualità e delle caratteristiche del monile, ed avendo solo fretta nel lasciare il negozio.

La donna, che aveva acquistato il bene pagandolo tramite una carta di credito, è stata seguita dalla guardia giurata in servizio presso il centro commerciale

La 24enne, che aveva appena gettato in un tombino, in una strada adiacente, sia la carta di credito utilizzata poco prima che gli scontrini - è stata bloccata dai poliziotti. Aveva ancora con sé il bracciale in oro poco prima acquistato.

La carta di credito era stata rubata, nella mattinata, ad un signore parmigiano ultranovantenne, vittima di borseggio all’interno di un supermercato. Con la carta di credito trafugata era stato effettuato un prelievo di mille euro, e, come detto, l’acquisto del bracciale in oro.

La 24enne è stata arrestata per l’indebito utilizzo della carta di credito e ricettazione. Nel corso del processo per direttissima, la ragazza è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di dimora a Parma. L'udienza è stata rinviata al 1 ottobre.