Cade dal balcone per 4 metri: bimbo di 2 anni gravissimo al Maggiore

È ricoverato in gravissime condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma il bimbo di due anni caduto da una scala sul balcone di un'abitazione di Castell'Arquato.

È accaduto intorno alle 16 di giovedì 18 agosto in una palazzina del comune in provincia di Piacenza. Qui sono arrivati volontari e sanitari del 118 (Pubblica Valdarda e autoinfermieristica di Fiorenzuola), per prestare soccorso al piccolo, di origine straniera, precipitato da un'altezza di circa 4 metri.

Stando a quanto accertato dai carabinieri di Castellarquato, pare che il bimbo sia salito su una scala, custodita sul balcone, perdendo poi l'equilibrio e precipitando. Avrebbe riportato diverse fratture, oltre ad un trauma cranico. Per questo motivo, viste le gravi ferite, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, atterrato al campo sportivo del paese. Il piccolo sarebbe rimasto sempre sveglio durante l'intervento dei sanitari per stabilizzare le sue condizioni. A bordo dell'elicottero è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.