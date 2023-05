Borgotaro: serve superalcolici, cocktail e caraffe di birra a un gruppo di minorenni, una 16enne finisce al Pronto soccorso. Sanzionato il barista

Continuano i controlli dei carabinieri di Borgotaro per arginare i fenomeni legati agli incidenti stradali legati all’uso di droga e abuso di alcolici. In tal senso sono stati svolti anche controlli per scoraggiare gli esercizi pubblici a vendere alcolici ai minorenni. In particolare nei controlli svolti la notte scorsa, tra il 24 e 25 maggio, a Borgotaro da parte dei carabinieri della locale Stazione, un esercente è stato sorpreso a somministrare una grande quantità di bevande alcoliche ad alcune tavolate di ragazzi minorenni.

Complessivamente c'erano una ventina di minorenni di entrambi i sessi, che stavano consumando una indeterminata quantità di bevande alcoliche, contro la normativa vigente, che ne vieta loro la somministrazione.

L’occasione della festa di 16 anni di uno dei ragazzi ha rischiato di finire male, per l’azione dell’esercente, che ha acconsentito alle richieste dei ragazzi, tutti del posto, di farsi servire caraffe di birra e cocktail a base di superalcolici, tanto che una 16enne ha accusato un malore per il troppo alcol bevuto, per cui è stato necessario il trasporto presso il locale Pronto Soccorso. L'esercente è stato sanzionato.