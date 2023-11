Choc a Pellegrino, trovato il corpo di un ragazzo di 32 anni alla ferrata Pietra Nera

È stato ritrovato il corpo privo di vita del 32enne residente in provincia di Parma che non aveva fatto rientro a casa. Il corpo del giovane è stato ritrovato alla base della ferrata Pietra Nera a San Pellegrino Parmense. Non sono chiare le circostanze in cui è avvenuto l'incidente: il giovane era solo ma dotato dell'attrezzatura alpinistica necessaria per affrontare il sentiero alpinistico.

È in corso il recupero del corpo da parte delle squadre terrestri del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna monte Orsaro e monte Alfeo oltre ai Vigili del Fuoco.

Per la ricerca notturna (con termocamera e visori NVG) era stato attivato anche un elicottero dell'Areonautica Militare proveniente da Cervia con a bordo anche un Tecnico di Elisoccorso e un medico del CNSAS : la missione è stata annullata a seguito del ritrovamento da parte delle squadre territoriali del Soccorso Alpino.

I tecnici presenti sono in attesa dell'autorizzazione da parte del Magistrato per la rimozione della salma.