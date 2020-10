Allarme in carcere: tre detenuti positivi al coronavirus

Tre detenuti del carcere di via Burla a Parma sono risultati positivi al coronavirus. I tre uomini, infatti, sono stati contagiati e, dopo aver effettuato il tampone all'arrivo nel penitenziario cittadino, sono risultati positivi e sono stati messi in isolamento. I tre detenuti erano stati appena trasferiti dal carcere di Pesaro. Gli agenti della polizia penitenziaria che sono venuti a contatto con i contagiati verranno sottoposti al tampone, per escludere la presenza di altri contagi all'interno del carcere.

