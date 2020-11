Da giovedì sera tutti a casa alle 22

Tutti a casa, anche a Parma e provincia, a partire dalle ore 22. Il coprifuoco scatterà a partire da domani, giovedì 5 novembre.

Dopo quell’ora ci si può muovere solo per comprovate eigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Quindi il coprifuoco è in vigore a prescindere dal fatto che la regione si trovi in zona verde, arancione o rosso: è su tutto il territorio nazionale, almeno fino al 3 dicembre. Poi si vedrà. Le norme regionali su eventuali chiusure saranno calibrate a seconda dell'indice dei contagi e della tenuta del sistema sanitario, a cominciare dai posti disponibili nelle terapie intensive degli ospedali.

Il nuovo Dpcm recita così:

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In caso di controlli, si potrà esibire o compilare un'autocertificazione che attesti esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, o urgenze e varie situazioni di necessità.