Telefonate criptate, tecnologia e la firma sul denaro alla consegna: gli affari della mafia a Parma

Soldi a palate e droga a fiumi. Con infiltrazioni mafiose in ogni città dell'Emilia-Romagna. Parma compresa. Emerge questo e altro dal rapporto della Dia - Direzione investigativa antimafia - presentato in Parlamento e che riguarda il semestre gennaio-giugno 2023. La relazione è stata presentata dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi confermando che oggi le mafie "preferiscono rivolgere le proprie attenzioni ad ambiti affaristico-imprenditoriali", facendo ampio uso della tecnologia.

Nel primo semestre 2023, le indagini hanno confermato "la propensione delle organizzazioni mafiose a infiltrarsi nell’economia legale e nella pubblica Amministrazione - si legge - mentre il prevalente interesse delle organizzazioni di etnia straniera si rivolge al traffico e allo spaccio di stupefacenti, oltreché allo sfruttamento della prostituzione".

Il "sodalizio ‘ndranghetista" si concentra, secondo la Direzione, nelle province di Reggio Emilia, considerato l'epicentro, Modena, Piacenza e Parma. Molteplici gli esiti giudiziari che hanno certificato la Grande Aracri di Cutro nelle provincia di Reggio Emilia, Modena, Parma, colpita da provvedimenti derivanti da inchieste passate.

La provincia di Reggio Emilia rappresenta come detto l'epicentro della presenza 'ndranghetistica che trova posto anche nelle province di Parma, Modena e Piacenza. Scrive la Dia: "Appaiono interessate prevalentemente al settore del traffico di droga e sono arrivate progressivamente nel tempo a occupare spazi in passato di pertinenza delle compagini criminali autoctone ora maggiormente vocate ad attività di infiltrazione nel tessuto economico imprenditoriale".

Altri reati delle associazioni di tipo mafioso della consorteria di 'ndrangheta Romeo-Staccu di San Luca (Reggio Calabria), sono stati commessi principalmente a Reggio Emilia, ma anche in provincia di Parma e nel territorio del Lazio sin dal 2019. L'attività di indagine ha consentito di svelare peraltro una particolare modalità per il pagamento delle partite di droga. In particolare, i soggetti deputati alle consegne di denaro - collegati con gruppi di 'ndrangheta crotonesi ma con ramificazioni anche nel nord Italia - per le comunicazioni telefoniche utilizzavano i criptofonini e rispettavano un metodo di riconoscimento nell'ambito della "catena di consegna" (composta dal prelevatore di contanti, dal corriere e dal destinatario "broker"): in vista degli scambi di denaro veniva condiviso tra loro tramite messaggistica telematica il numero seriale di una banconota (cd. "token") e, a consegna effettuata, sulla banconota stessa veniva apposta la firma del corriere e poi del destinatario che, fotografata, costituiva la conferma dell'avvenuta operazione.

Alcune inchieste hanno consentito di appurare che la rete criminale aveva ramificazioni transnazionali e faceva capo a un elemento di spicco della 'ndrangheta arrestato in Spagna nel marzo 2021, dopo un periodo di latitanza. Questo aveva movimentato consistenti quantitativi di stupefacente di varia tipologia relazionandosi con i referenti del narcotraffico sudamericani. La droga, proveniente dal Sud America, faceva scalo in Africa (Costa d'Avorio), transitava nei porti del nord Europa (soprattutto Amburgo, Rotterdam e Anversa) per giungere in Italia dove veniva smerciata in particolar modo al nord dal sodalizio emiliano che in soli due anni avrebbe movimentato una tonnellata di cocaina, 430 chilogrammi di hashish e 90 di marijuana. Sarebbero emersi anche contatti con il clan laziale dei Casamonica, con la criminalità milanese, con albanesi e sudamericani stanziali in Lombardia.